Жители региона смогут принять участие в более 130 научно-познавательных мероприятиях
В Забайкалье с 25 по 30 октября пройдёт всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» в дистанционном формате. Забайкальцы смогут принять участие в более чем 130 научно-познавательных мероприятиях: семинарах, лекциях, викторинах, конкурсах, квестах, мастер-классах и других событиях фестиваля.
- Фестиваль «NAUKA 0+» – это ключевой и один из самых ярких проектов Года науки и технологий, которым в России объявлен 2021 год. Программа рассчитана на самую широкую аудиторию, независимо от возраста и уровня образования участников. Мероприятия пройдут в формате онлайн, поэтому участие в них смогут принять даже жители самых удалённых уголков региона, – отметили организаторы конкурса.
В первый день все желающие узнают об аспектах формирования здорового образа жизни и смогут разгадать загадки древнейшей истории Сибири. Также забайкальцы познакомятся с тем, как эффективно управлять своим временем, и проверят знания о достопримечательностях Забайкальского края, России и мира.
Кроме этого, забайкальцев приглашают посетить виртуальный музей, который познакомит зрителей с последними научными открытиями и достижениями во всех областях технологий. В ноябре любители кинолент об открытиях и новых технологиях смогут присоединиться к треку «Дни научного кино», где будут проходить трансляции и обсуждения научно-популярных фильмов со всего мира.
С подробной программой фестиваля науки «NAUKA 0+» в регионе можно ознакомиться на сайте Забайкальского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье фестиваль «NAUKA 0+» состоится онлайн
Общество, Фото:
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