Разъяснительная работа проводится постоянно
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 октября в селе Утан Чернышевского района Забайкальского края трое детей от 10 до 12 лет катались по водоёму на самокатах и провалились под лёд. К сожалению, двое мальчиков погибли, одного из воды спас проходивший мимо мужчина.
Это не единственный случай гибели детей на водоёмах в 2021 году – с января вода унесла жизни ещё троих маленьких забайкальцев, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Государственные инспекторы по маломерным судам ведут постоянную разъяснительную работу с населением Забайкальского края. Круглогодично проводятся профилактические рейды на водоёмах, организовываются уроки безопасности в школах. Но донести правила поведения на водоёмах до каждого ребёнка практически невозможно. Поэтому, в первую очередь, ответственность за жизни детей лежит на их родителях.
- С 25 октября в школах наступят каникулы. Пока родители будут на работе, многие дети будут предоставлены самим себе, что может привести к беде. Уважаемые взрослые! В ваших руках не допустить трагедии с вашими детьми! Не позволяйте им находиться без присмотра на замерзающих водоёмах. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах безопасности и последствиях нарушения правил, - обратился к жителям Забайкальского края инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Андрей Кулаков.
В Забайкалье напоминают о безопасности поведения на водоёмах
Общество, Фото:
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