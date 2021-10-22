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В Забайкалье напоминают о безопасности поведения на водоёмах

В Забайкалье напоминают о безопасности поведения на водоёмах
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Разъяснительная работа проводится постоянно

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 октября в селе Утан Чернышевского района Забайкальского края трое детей от 10 до 12 лет катались по водоёму на самокатах и провалились под лёд. К сожалению, двое мальчиков погибли, одного из воды спас проходивший мимо мужчина.

Это не единственный случай гибели детей на водоёмах в 2021 году – с января вода унесла жизни ещё троих маленьких забайкальцев, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Государственные инспекторы по маломерным судам ведут постоянную разъяснительную работу с населением Забайкальского края. Круглогодично проводятся профилактические рейды на водоёмах, организовываются уроки безопасности в школах. Но донести правила поведения на водоёмах до каждого ребёнка практически невозможно. Поэтому, в первую очередь, ответственность за жизни детей лежит на их родителях.

- С 25 октября в школах наступят каникулы. Пока родители будут на работе, многие дети будут предоставлены самим себе, что может привести к беде. Уважаемые взрослые! В ваших руках не допустить трагедии с вашими детьми! Не позволяйте им находиться без присмотра на замерзающих водоёмах. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах безопасности и последствиях нарушения правил, - обратился к жителям Забайкальского края инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Андрей Кулаков.
Забайкальский край

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