В Чите отпразднуют День спецназа

Мероприятия пройдут на аэродроме Каштак
24 октября жителей Забайкальского края приглашают на мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Дня образования войск специального назначения. Праздник состоится на аэродроме Каштак.
В 10:00 начнётся военно-спортивная игра «Молодая гвардия» среди детей 11-13 лет. В 12:00 рота спецназа продемонстрирует показательный бой. В 13:00 состоится реконструкция боя в республике Афганистан.
Также на аэродроме с 11:30 будут работать интерактивные площадки: выставка о Великой отечественной войне, выставка современного оружия, разборка-сборка АКМ, пневматический тир, лазертаг, СХП-тир. В 17:00 в политехническом техникуме пройдёт выступление группы «Ударная волна». Об этом сообщает Забайкальская краевая общественная организация «Десантное братство».
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