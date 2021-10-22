Читинец во второй раз отметил своё 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Забайкальский труженик тыла отпраздновал юбилей по факту и по паспорту



В Чите 95-летие отметил Сергей Антонович Григорьев. В Черновский район столицы Забайкалья юбиляр переехал в 2013 году со своей женой Анной Яковлевной.



Родился Сергей Григорьев в селе Аца Красночикойского района в октябре 1925 года, хотя в свидетельстве о рождении его записали годом позже. Поэтому свой юбилей отметил дважды: по факту и по паспорту. В 1939 году семья Григорьевых из девяти человек переехала в посёлок Шумиловку. Во время войны Сергей устроился на рудник. Осенью 1943 года юноше, собиравшемуся на фронт, вручили «бронь». Как сказали в военкомате, страна остро нуждается в вольфраме, поэтому его добыча не менее важна, чем защита Родины с оружием в руках.



- С тех пор ни одной души у нас не взяли на войну, - делится воспоминаниями Сергей Антонович. - Шумиловку поставили на военное положение. Работали по 10 часов в день, без выходных. Кто не укладывался в это время, оставался, пока не выработает норму. Дисциплина была строгая.



Весной 1945 года шахтёров начали обучать на курсах телефонистов – для участия в войне с Японией. После сдачи экзаменов потенциальные новобранцы прошли военную подготовку, в результате которой Сергей Григорьев получил специальность надсмотрщика полевых кабельных линий. Но в военных действиях ему не довелось участвовать.



После войны молодой человек выучился на машиниста электростанции, а вскоре он сделал предложение Анне, с которой прожил 73 года. С 1958-го года семья жила в селе Харагун Хилокского района, куда переехала после закрытия Шумиловки. В 70-е годы дети разлетелись по городам и весям, но отчий дом никогда не забывали, приезжали в гости и помогали по хозяйству.



Сергей Антонович не чурался никакой работы: работал машинистом, экскаваторщиком, бульдозеристом, водителем. До сих пор у него хранится почётная грамота, выданная в апреле 1958 года министерством цветной металлургии СССР «За хорошую работу и высокие трудовые показатели в предмайском социалистическом соревновании». Автомобиль же он водил вплоть до 90-летнего возраста, пока не стало подводить зрение. А на даче трудится до сих пор, не представляя своей жизни без движения, сообщает пресс-служба администрации Читы.



- В труде жизнь получается. И, конечно, надо любить людей. Живите спокойно, без войны! –дал напутствие современной молодёжи Сергей Антонович.



