Пешеходы переходили дорогу по «зебре»
Братчанин передал в ГИБДД кадры, которые попали на его видеорегистратор. На видео зафиксировано, как водитель «Тойоты Камри» осуществил обгон автомашины, которая остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить детей, начинающих переход дороги по «зебре».
Инспекторы установили и привлекли к ответственности нарушителя. За то, что он не уступил дорогу пешеходам, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Ещё один штраф в размере 5 тысяч рублей лихачу назначен за совершение обгона в нарушение требований дорожной разметки.
С начала года на пешеходных перехода зарегистрировано 163 наезда, в которых 5 человек погибли и 166 получили травмы, сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Братчанина, не уступившего дорогу детям, оштрафовали
Общество, Фото:
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