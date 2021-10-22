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Сотрудники ГИБДД помогли семье с двумя детьми на трассе в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД помогли семье с двумя детьми на трассе в Иркутской области
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
По дороге у них сломался автомобиль

В ГУ МВД России по Иркутской области поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС.

На днях экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Сергиенко и лейтенанта полиции Ивана Черина при осуществлении контроля за дорожным движением заметили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» стоящую на обочине машину.

Во время беседы с водителем выяснилось, что он с супругой и двумя детьми направлялся в село Тунгуска, но по дороге возникла неисправность в двигателе, устранить которую самостоятельно не удалось.

Сотрудники полиции пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, а сломанную иномарку отбуксировали до дома.

За неравнодушие и проявленную чуткость мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
Иркутская область

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