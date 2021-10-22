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Иркутяне выиграли в кубке России по пейнтболу

Иркутяне выиграли в кубке России по пейнтболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях принимали участие любительские команды

Команда из Иркутска заняла первое место в финале кубка России по пейнтболу среди любительских команд, который 11-12 сентября проходил на территории спортивного центра военно-прикладных видов спорта ЦСКА в Балашихе в Московской области. В турнире участвовали команды из 21 региона страны.

Иркутская команда одержала победу в спортивном пейнтболе 5х5 в дивизионе №3. В её состав входили иркутяне Евгений Паргачев и Альгис Приходько, спортсмен из Омска Алексей Иванов, а также московские спортсмены Руслан Малый и Руслан Кулагин. Второе место заняла команда «Зайцы» из Татарстана. Замкнула тройку призёров команда «Молот» из Москвы.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, впервые в финале кубка России среди любительских команд победили представители Сибирского федерального округа. Это достижение позволило Евгению Паргачеву и Альгису Приходько впервые в истории иркутского спорта выполнить норматив мастера спорта России по пейнтболу.

- Наша победа является результатом продолжительной работы по развитию спортивного пейнтбола в Иркутской области. Спортсмены, получив бесценный опыт участия во всероссийских соревнованиях, очень надеются, что приобретённые навыки найдут своё применение при организации спортивных мероприятий на территории Приангарья, – отметил Евгений Паргачев.
Иркутск пейнтбол спорт Кубок России

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