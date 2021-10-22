В Забайкалье парень украл бензопилу и шуруповерт

Кража произошла, когда хозяин дома уехал в другой район



В полицию с сообщением о краже электроинструмента обратился житель посёлка Новокручининский в Забайкальском крае. Потерпевший уехал в другой район и попросил соседку присматривать за жилищем в его отсутствие. В ходе очередной проверки женщина обнаружила следы взлома оконной рамы, о чем сообщила владельцу. Позже выяснилось, что из дома пропали бензопила, угло-шлифовальная машинка и шуруповерт общей стоимостью 12 тысяч рублей.



В результате осмотра места происшествия полицейские изъяли след обуви возможного подозреваемого. Впоследствии был установлен 20-летний местный житель, во дворе которого были обнаружены следы обуви, схожие с теми, что изъяты на месте кражи. Кроме того, на территории домовладения найдены часть украденного имущества. Парень был доставлен в полицию, где от него получены признательные показания в краже.



Возбуждено уголовное дело, молодой человек помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

