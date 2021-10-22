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В Чите таксист украл забытый пассажиром телефон

В Чите таксист украл забытый пассажиром телефон
Общество,  Фото:pexels.com
Сначала водитель утверждал, что не брал чужой гаджет

Читинским полицейским сообщили о краже сотового телефона, стоимость которого потерпевший оценил на сумму около 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший оставил свой телефон в автомобиле такси, а когда обнаружил пропажу, то неоднократно связывался с водителем, но тот утверждал, что не находил ничего в салоне машины.

Стражи порядка установили личность водителя и его причастность к краже гаджета. Им оказался 28-летний читинец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

- В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта похищенного телефона. По факту кражи возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража Чита

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