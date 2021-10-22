В Чите таксист украл забытый пассажиром телефон

Сначала водитель утверждал, что не брал чужой гаджет



Читинским полицейским сообщили о краже сотового телефона, стоимость которого потерпевший оценил на сумму около 30 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший оставил свой телефон в автомобиле такси, а когда обнаружил пропажу, то неоднократно связывался с водителем, но тот утверждал, что не находил ничего в салоне машины.



Стражи порядка установили личность водителя и его причастность к краже гаджета. Им оказался 28-летний читинец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



- В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта похищенного телефона. По факту кражи возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

