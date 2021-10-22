Сначала водитель утверждал, что не брал чужой гаджет
Читинским полицейским сообщили о краже сотового телефона, стоимость которого потерпевший оценил на сумму около 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший оставил свой телефон в автомобиле такси, а когда обнаружил пропажу, то неоднократно связывался с водителем, но тот утверждал, что не находил ничего в салоне машины.
Стражи порядка установили личность водителя и его причастность к краже гаджета. Им оказался 28-летний читинец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
- В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта похищенного телефона. По факту кражи возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите таксист украл забытый пассажиром телефон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Строят мемориал активисты
Мужчина стащил 10 тысяч у другого пассажира
Сначала водитель утверждал, что не брал чужой гаджет
В селе вакцинировано почти 100% населения
По поводу награждения Вячеслав Наговицын отметил, что в его жизни «произошло большое, волнующее событие»
Установлено, что земля не используется для сельскохозяйственного производства
Мужчина жаловался на сильнейшие головные боли
По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн
Брошюра ярко проиллюстрирована
Мужчина срубил деревьев на 53 тысячи рублей
Суд лишил её родительских прав
Женщину осудили на 3 года лишения свободы
Вскоре в Монголию отправятся 20 жеребцов
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
Скончались шесть пациентов с коронавирусом