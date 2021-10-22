В этом году планируется обследовать 74 тысячи человек
20 октября в Бурятию приехал руководитель проектов скринингов национального медицинского исследовательского центра терапии профилактической медицины Рустем Абдарахманов для оказания организационно-методической поддержки.
- Мы с министром здравоохранения Евгенией Лудуповой анонсируем новый проект скрининга колоректального рака. Мы концептуально определили модель скрининга и медицинские организации учреждений, которые будут в нем участвовать. Надеемся, что с нашей поддержкой в 2022 году стартует полноценный скрининг, состоящий из двух этапов: тест кала на скрытую кровь с использованием новой валидированной методики и иммунохимического количественного теста. После чего группа риска с положительным результатом теста будет направлена на колоноскопию, которая будет проводится на базе ведущих учреждений Бурятии, — рассказал Рустем Абдарахманов.
- Министерство здравоохранения очень беспокоит рост заболеваемости колоректальным раком поэтому технология с двухэтапным обследованием будет внедряться и в Бурятии. В этом году 74 тысяч человек планируется обследовать в рамках диспансеризации, из них 40 тысяч уже прошли исследование кала на скрытую кровь, — прокомментировала Евгения Лудупова.
Как сообщает пресс-служба министерства здравохранения РБ, глава ведомства будет лично курировать работу по данному проекту.
- Для раннего выявления колоректального рака населению необходимо ежегодно и своевременно проходить диспансеризацию, чтобы пройти первый этап скрининга — тест кала на скрытую кровь. После чего, при положительном результате анализа, пациента возьмут на контроль и отправят уже на второй этап скрининга — колоноскопию, — поделилась Мария Иванова, консультант отдела медицинской помощи взрослому населению. — Рак толстой кишки может развиваться годами, поэтому его можно выявить на ранних стадиях. А рак на ранних стадиях при правильном подходе излечим.
В Бурятии стартует проект по выявлению колоректального рака
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители могут поделиться информацией о деревьях, высаженных известными людьми
Проверку прошли более 500 военнослужащих
Детям с инвалидностью помогут подготовиться к самостоятельной жизни
Забайкальский труженик тыла отпраздновал юбилей по факту и по паспорту
Об этом они уведомили администрацию города
В знании бурятского языка соревновались представители других национальностей
Движение через переезд в Онохое будет ограничено в ночь с 22 на 23 октября
Сборная области выиграла 3 золотые и 7 бронзовых наград
В столице Бурятии прошёл республиканский конкурс «Я – Лидер!»
В соревнованиях принимали участие любительские команды
Ещё один представитель республики стал бронзовым призёром
Возбуждены уголовные дела
Бывший супруг женщины официально нигде не работал и материальной помощи ребёнку не оказывал
В образовательных учреждениях проходят профориентационные занятия
Аферист представился сотрудником банка