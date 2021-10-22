В Бурятии стартует проект по выявлению колоректального рака

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

В этом году планируется обследовать 74 тысячи человек



20 октября в Бурятию приехал руководитель проектов скринингов национального медицинского исследовательского центра терапии профилактической медицины Рустем Абдарахманов для оказания организационно-методической поддержки.



- Мы с министром здравоохранения Евгенией Лудуповой анонсируем новый проект скрининга колоректального рака. Мы концептуально определили модель скрининга и медицинские организации учреждений, которые будут в нем участвовать. Надеемся, что с нашей поддержкой в 2022 году стартует полноценный скрининг, состоящий из двух этапов: тест кала на скрытую кровь с использованием новой валидированной методики и иммунохимического количественного теста. После чего группа риска с положительным результатом теста будет направлена на колоноскопию, которая будет проводится на базе ведущих учреждений Бурятии, — рассказал Рустем Абдарахманов.



- Министерство здравоохранения очень беспокоит рост заболеваемости колоректальным раком поэтому технология с двухэтапным обследованием будет внедряться и в Бурятии. В этом году 74 тысяч человек планируется обследовать в рамках диспансеризации, из них 40 тысяч уже прошли исследование кала на скрытую кровь, — прокомментировала Евгения Лудупова.



Как сообщает пресс-служба министерства здравохранения РБ, глава ведомства будет лично курировать работу по данному проекту.



- Для раннего выявления колоректального рака населению необходимо ежегодно и своевременно проходить диспансеризацию, чтобы пройти первый этап скрининга — тест кала на скрытую кровь. После чего, при положительном результате анализа, пациента возьмут на контроль и отправят уже на второй этап скрининга — колоноскопию, — поделилась Мария Иванова, консультант отдела медицинской помощи взрослому населению. — Рак толстой кишки может развиваться годами, поэтому его можно выявить на ранних стадиях. А рак на ранних стадиях при правильном подходе излечим.

