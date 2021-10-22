В Бурятии владельцев участков оштрафовали на 60 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Установлено, что земля не используется для сельскохозяйственного производства



По материалам дел администрации Селенгинского района госинспекторами управления Россельхознадзора установлено, что 5 участков земли сельхозназначения общей площадью 44 га, расположенных в районе, не используются для сельскохозяйственного производства. Они не огорожены, свободны от построек, зарастают сорной растительностью, деревьями, кустарниками на всей площади.



На участках не проводятся выпас скота и сенокошение, отсутствуют следы обработки почвы – вспашка.



- В отношении собственников наделов составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, наложены штрафы на общую сумму 60 000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

