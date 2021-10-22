Установлено, что земля не используется для сельскохозяйственного производства
По материалам дел администрации Селенгинского района госинспекторами управления Россельхознадзора установлено, что 5 участков земли сельхозназначения общей площадью 44 га, расположенных в районе, не используются для сельскохозяйственного производства. Они не огорожены, свободны от построек, зарастают сорной растительностью, деревьями, кустарниками на всей площади.
На участках не проводятся выпас скота и сенокошение, отсутствуют следы обработки почвы – вспашка.
- В отношении собственников наделов составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, наложены штрафы на общую сумму 60 000 рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии владельцев участков оштрафовали на 60 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн
Брошюра ярко проиллюстрирована
Мужчина срубил деревьев на 53 тысячи рублей
Суд лишил её родительских прав
Женщину осудили на 3 года лишения свободы
Вскоре в Монголию отправятся 20 жеребцов
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
Скончались шесть пациентов с коронавирусом
Оказалось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и Советского района
Однако план провалился, поскольку камера сломалась
Нарушения выявила прокуратура с начала года
Владыка Иосиф побывал в музее накануне
Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей
Нарушение выявлено прокурорской проверкой
В соревнованиях могут принять участие все желающие