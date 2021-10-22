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В Иркутской области депутат Заксобрания с группой лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов

В Иркутской области депутат Заксобрания с группой лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, в числе которых действующий депутат Законодательного собрания региона. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн рублей с деятельности ООО «ПКК», длительное время оказывающей услуги по управлению и обслуживанию жилых домов в Братске. Установлено, что за четыре финансовых года (с 2015 по 2018 гг.) в бухгалтерском и налоговом учёте ООО отражено приобретение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных Обществу 8-и организаций. Тем самым, была создана видимость соответствия осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности критериям налоговой льготы по НДС.

До настоящего времени ущерб, причинённый преступлением, обвиняемыми не возмещён.

- С мая текущего года по уголовному делу осуществляется ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. В связи с длительным и неинтенсивным ознакомлением, органом следствия перед судом возбуждаются ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в целях соблюдения требований разумности сроков предварительного расследования, - отметили в СУ СК России по Иркутской области.
 
После окончания ознакомления уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для утверждения.

следователи

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