В Иркутской области депутат Заксобрания с группой лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов



По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн рублей с деятельности ООО «ПКК», длительное время оказывающей услуги по управлению и обслуживанию жилых домов в Братске. Установлено, что за четыре финансовых года (с 2015 по 2018 гг.) в бухгалтерском и налоговом учёте ООО отражено приобретение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных Обществу 8-и организаций. Тем самым, была создана видимость соответствия осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности критериям налоговой льготы по НДС.



До настоящего времени ущерб, причинённый преступлением, обвиняемыми не возмещён.



- С мая текущего года по уголовному делу осуществляется ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. В связи с длительным и неинтенсивным ознакомлением, органом следствия перед судом возбуждаются ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в целях соблюдения требований разумности сроков предварительного расследования, - отметили в СУ СК России по Иркутской области.



После окончания ознакомления уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для утверждения.





В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, в числе которых действующий депутат Законодательного собрания региона. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору.