В Бурятии появилась новая брошюра о медведях

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Брошюра ярко проиллюстрирована



Ежегодно на территориях подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» посетители встречаются с главным хозяином тайги – бурым медведем. Поэтому велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций при встрече человека с этим крупным хищником.



Сотрудники отдела экологического просвещения разработали новую иллюстрированную брошюру «Как не поссориться с медведем».



Посетители узнают основные правила поведения при встрече с бурым медведем и как избежать проблемных ситуаций с ним.



- Пусть не пострадает от медведя ни один человек, и ни одно животное от экологической безграмотности и безответственности людей! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Брошюра доступна в формате PDF, её можно скачать на сайте организации.



