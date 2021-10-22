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В Бурятии появилась новая брошюра о медведях

В Бурятии появилась новая брошюра о медведях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Брошюра ярко проиллюстрирована

Ежегодно на территориях подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» посетители встречаются с главным хозяином тайги – бурым медведем. Поэтому велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций при встрече человека с этим крупным хищником.

Сотрудники отдела экологического просвещения разработали новую иллюстрированную брошюру «Как не поссориться с медведем».

Посетители узнают основные правила поведения при встрече с бурым медведем и как избежать проблемных ситуаций с ним.

- Пусть не пострадает от медведя ни один человек, и ни одно животное от экологической безграмотности и безответственности людей! – сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Брошюра доступна в формате PDF, её можно скачать на сайте организации.

заповедники

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