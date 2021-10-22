Лошадей из Забайкалья экспортируют в Монголию

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Вскоре в Монголию отправятся 20 жеребцов



Лошадей из Агинского района Забайкальского края направят в Монголию для содержания и разведения. После подготовки ветеринарных документов 20 жеребцов экспортируют в соседнюю республику. Об этом рассказал начальник Агинской станции по борьбе с болезнями животных Саян Сандаков.



- У животных заканчивается трёхнедельный карантин. Ветврачи провели необходимые исследования. Лошади здоровы и готовы к отправке, - добавил начальник ветстанции.



Сельхозпредприятие Агинского района заключило договор с фермерами соседней республики на экспорт лошадей. До конца года в Монголию должно отправиться 44 представителя этого вида животных



Ветврачи напоминают, животные должны пройти карантин при перемещении для недопущения распространения различных заболеваний. Поэтому владельцам необходимо заблаговременно обратиться в ветслужбу. Специалисты приедут в хозяйство, проведут клинический осмотр и возьмут пробы крови животного для исследования на заразные и особо опасные болезни, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

