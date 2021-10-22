В Бурятии возбуждено 10 коррупционных уголовных дел

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушения выявила прокуратура с начала года



За 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры Бурятии выявлено 1 003 нарушения коррупционной направленности, предъявлено 32 иска на сумму 27,5 млн рублей. По материалам проверок прокуроров возбуждено 10 уголовных дел. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 339 лиц, к административной – 14, уволены 7 должностных лиц, в том числе глава муниципального района.



Так, проведённой прокурором Джидинского района проверкой при реализации национального проекта «Жильё и городская среда» выявлен факт непринятия главой муниципального района мер к урегулированию конфликта интересов при продаже подчинённым ему работником квартиры в муниципальный жилой фонд. О допущенном нарушении в представительный орган района направлена соответствующая информация. По итогам её рассмотрения решением районного совета депутатов глава района удалён в отставку.



Правоохранительными органами выявлено 159 преступлений коррупционной направленности. При этом более половины из указанных общественно-опасных деяний связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом. Причинённый коррупционными преступлениями ущерб составил 32,1 млн рублей, из которого возмещено 2,8 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 35,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

