Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский подарил этномузею старинные предметы

Владыка Иосиф побывал в музее накануне
21 октября Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ посетил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Владыку сопровождал секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров).
В музее гостей встретили директор музея Алексей Маладаев, заместитель директора по научной работе Саяна Бильдуева, главный хранитель Валентина Чойбсонова. Экскурсию для гостей провела заведующий экспозиционным отделом Эржена Найданова.
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар музею старинные предметы быта из личной коллекции, сообщили в музее.
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