В Улан-Удэ компания незаконно выдавала потребительские займы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявлено прокурорской проверкой



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по информации Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации проверила соблюдение закона о потребительских займах в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Деант».



Вопреки закону «О потребительском кредите (займе)» коммерческая организация предоставляла потребительские займы населению в отсутствие статуса ломбарда и права осуществлять данный вид деятельности.



По представлению прокурора района незаконная деятельность организации прекращена.



В отношении генерального директора общества возбуждено административное дело за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов. Суд объявил виновному предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





