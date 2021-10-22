Нарушение выявлено прокурорской проверкой
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ по информации Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации проверила соблюдение закона о потребительских займах в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Деант».
Вопреки закону «О потребительском кредите (займе)» коммерческая организация предоставляла потребительские займы населению в отсутствие статуса ломбарда и права осуществлять данный вид деятельности.
По представлению прокурора района незаконная деятельность организации прекращена.
В отношении генерального директора общества возбуждено административное дело за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов. Суд объявил виновному предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ компания незаконно выдавала потребительские займы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушения выявила прокуратура с начала года
Владыка Иосиф побывал в музее накануне
Нарушение выявлено прокурорской проверкой
В соревнованиях могут принять участие все желающие
Его участниками станут ребята из военно-патриотических клубов области
В Улан-Удэ днём до +11
Обладатели первых мест получат сертификат на фотосессию в историческом костюме
Соревнования посвящены памяти заслуженного мастера спорта Олега Алексеева
Соревнования пройдут без участия зрителей
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства
В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение
В образовательных учреждениях продолжается месячник бурятского языка
Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году