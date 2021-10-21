В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств

На уловку мошенника попались пятеро мужчин
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего молодого человека, который с 2019 года отбывает наказание за мошенничество в колонии-поселении в Тайшете.
Установлено, что обвиняемый с ноября по декабрь 2020 года находил объявления о продаже машин на автомобильных сервисах в Интернете и изучал историю просмотров, чтобы выяснить, какая машина пользуется спросом, и вычислить потенциальных покупателей среди тех, кто связывался с реальным продавцом.
После этого парень созванивался с людьми, интересовавшимися тем или иным автомобилем, от лица владельца и предлагал купить машину по весьма привлекательной цене. Затем, ссылаясь на высокий спрос продаваемых иномарок, он просил перевести предоплату на банковскую карту или киви кошелёк. После того как доверчивые покупатели переводили средства, мужчина отключал телефон.
На уловку мошенника попались пятеро мужчин в возрасте от 28 до 36 лет и две женщины 21 и 28 лет из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Нанесённый ущерб составил более 100 тысяч рублей.
- Сидельцу инкриминируется совершение семи преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Тайшета и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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