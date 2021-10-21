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В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры

В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Новое здание заменило старое

Сегодня в селе Романовка Баунтовского эвенкийского района Бурятии открылся Дом культуры. Новое здание возведено на месте старого Витимского сельского Дома культуры, который был построен в 1979 году. Прежнее здание сильно обветшало и поэтому было решено построить новый Дом культуры.

- В республике уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры села, каждый год строятся и ремонтируются Дома культуры, детские школы искусств, библиотеки, музеи, улучшается их материально-техническая база. Сегодня как никогда актуальной становится работа учреждений культуры, которые являются не только местом проведения досуга, но, прежде всего, культурно-просветительским учреждением, воспитывающим гражданскую позицию и нравственные качества у людей. Слаженная работа руководства, администрации муниципального образования, сельского поселения, населения принесла результат – строительство социально значимого проекта – Витимского сельского дома культуры, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

На строительство Дома культуры из федерального бюджета было выделено 12 млн 960 тысяч рублей и 1 млн 527 тысяч рублей из республиканского бюджета. На эти деньги сделана внутренняя отделка помещения, электроосвещение, наружная отделка, освещение, отопление, наружный фасад. Дополнительно к основным работам возведено частичное ограждение, закуплено 150 кресел для зрительного зала и световое оборудование. Площадь здания составляет 377,3 кв.м. и 150 посадочных мест.

В селе Романовка проживает 1156 человек. В клубе работает шесть культурно-досуговых формирований, 145 человек его посещают. Жители села активно участвуют в культурных мероприятиях самого разного уровня, сообщили в пресс-службе минкульта. 
культура

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