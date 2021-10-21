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В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ

В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Акция состоится завтра, 22 октября

22 октября в здании МФЦ пройдёт акция «Оплати задолженность». Акция направлена на оперативное погашение долгов и проверку на наличие либо отсутствие задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Бурятии.

Цель мероприятия – привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения. В ходе акции приставы проинформируют жителей о необходимости получения достоверных сведений об исполнительных производствах только путём использования официальных источников. Особое внимание будет уделено вопросам перевода средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам.

Сотрудники службы судебных приставов приглашают граждан произвести оплату задолженности по исполнительным производствам 22 октября 2021 с 13.00 до 16.30 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 76А. 
судебные приставы

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