Акция состоится завтра, 22 октября
22 октября в здании МФЦ пройдёт акция «Оплати задолженность». Акция направлена на оперативное погашение долгов и проверку на наличие либо отсутствие задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Бурятии.
Цель мероприятия – привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения. В ходе акции приставы проинформируют жителей о необходимости получения достоверных сведений об исполнительных производствах только путём использования официальных источников. Особое внимание будет уделено вопросам перевода средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам.
Сотрудники службы судебных приставов приглашают граждан произвести оплату задолженности по исполнительным производствам 22 октября 2021 с 13.00 до 16.30 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 76А.
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Итоги подведут в онлайн-формате
Бурятию представляют 9 региональных брендов
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
Новое здание заменило старое
Акция состоится завтра, 22 октября
Родственники ходят перезахоронить воина в республике
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка
Поступило с начала года 17 звонков
Дети поставлены на учёт
Возбуждены уголовные дела
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
Показ состоялся в рамках Недели моды
Книгу установили в селе Хомутово
Студентам показали лесные инструменты