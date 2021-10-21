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В Иркутской области на родителей курящих детей выписали протокол

В Иркутской области на родителей курящих детей выписали протокол
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дети поставлены на учёт

Сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей выявили публикацию, содержащую видеозапись, на которой двое детей потребляют табак.

Инцидент произошёл 19 октября у входа в развлекательный центр в Братске. За несколько часов сотрудниками органов внутренних дел были установлены личности 6-летнего мальчика и 12-летней девочки.

Родители детей инспектору по делам несовершеннолетних рассказали, что про вредную привычку не знали, а также признали свою вину в том, что недоглядели за их поведением.

Полицейские провели с семьями профилактическую беседу. В отношении родителей составлен административный протокол «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Дети будут поставлены на соответствующие учёты, а их поведение будет рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

административная ответственность родители

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