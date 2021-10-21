Возбуждены уголовные дела
Утром 20 октября сотрудники ДПС на улице Портовой в Северобайкальске заметили автомобиль, который, проезжая пост полицейских, ускорил движение. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД, в салоне обнаружили мешок с байкальским омулем в количестве 19 особей и одной щукой.
Проживающий в Северобайкальске 33-летний водитель признался, что рыбой с ним «рассчитались» знакомые из Нижнеангарска, которых он по их просьбе увёз домой после рыбалки в реке Кичера в местности Холодное.
Был организован обыск по местам жительств мужчин, в ходе которых изъяты ещё 7 особей омуля и 1 особь щуки.
- В настоящее время двое из них уже дали признательные показания. Они пояснили, что, зная о противоправности своих действий, осуществили лов рыбы с помощью рыболовных сетей и резиновой лодки с вёслами. Ущерб, причинённый в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, составил около 193 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.
Все трое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, были судимы за аналогичное преступление. Нигде не работают.
В отношении 33-летнего водителя машины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «За приобретение имущества, добытого заведомо преступным путём». В отношении 35-летних рыбаков - уголовное дело за незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору.
Трое жителей Бурятии выловили омуль почти на 200 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
Показ состоялся в рамках Недели моды
Книгу установили в селе Хомутово
Студентам показали лесные инструменты
Накопления перевели в негосударственный фонд без ведома их владельцев
Обратившимся даны разъяснения и рекомендации
Работы по перекладке займут 2 недели
Видео с проезжей части появилось в соцсетях
Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с нерабочими днями
Пять лет назад здесь произошёл крупный пожар
Елена Жунусбекова увлекается краеведением
Жителей призывают быть осторожными, не выпускать детей из дома
Девушка действовала в составе преступной группы
Эксперты приступают к составлению карты сетевого загрязнения озера Байкал и аналитической работе