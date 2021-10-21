Трое жителей Бурятии выловили омуль почти на 200 тысяч

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Возбуждены уголовные дела



Утром 20 октября сотрудники ДПС на улице Портовой в Северобайкальске заметили автомобиль, который, проезжая пост полицейских, ускорил движение. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД, в салоне обнаружили мешок с байкальским омулем в количестве 19 особей и одной щукой.



Проживающий в Северобайкальске 33-летний водитель признался, что рыбой с ним «рассчитались» знакомые из Нижнеангарска, которых он по их просьбе увёз домой после рыбалки в реке Кичера в местности Холодное.



Был организован обыск по местам жительств мужчин, в ходе которых изъяты ещё 7 особей омуля и 1 особь щуки.



- В настоящее время двое из них уже дали признательные показания. Они пояснили, что, зная о противоправности своих действий, осуществили лов рыбы с помощью рыболовных сетей и резиновой лодки с вёслами. Ущерб, причинённый в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, составил около 193 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



Все трое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, были судимы за аналогичное преступление. Нигде не работают.



В отношении 33-летнего водителя машины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «За приобретение имущества, добытого заведомо преступным путём». В отношении 35-летних рыбаков - уголовное дело за незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору.

