 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Трое жителей Бурятии выловили омуль почти на 200 тысяч

Трое жителей Бурятии выловили омуль почти на 200 тысяч
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Возбуждены уголовные дела

Утром 20 октября сотрудники ДПС на улице Портовой в Северобайкальске заметили автомобиль, который, проезжая пост полицейских, ускорил движение. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД, в салоне обнаружили мешок с байкальским омулем в количестве 19 особей и одной щукой.

Проживающий в Северобайкальске 33-летний водитель признался, что рыбой с ним «рассчитались» знакомые из Нижнеангарска, которых он по их просьбе увёз домой после рыбалки в реке Кичера в местности Холодное.

Был организован обыск по местам жительств мужчин, в ходе которых изъяты ещё 7 особей омуля и 1 особь щуки.

- В настоящее время двое из них уже дали признательные показания. Они пояснили, что, зная о противоправности своих действий, осуществили лов рыбы с помощью рыболовных сетей и резиновой лодки с вёслами. Ущерб, причинённый в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, составил около 193 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Все трое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, были судимы за аналогичное преступление. Нигде не работают.

В отношении 33-летнего водителя машины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «За приобретение имущества, добытого заведомо преступным путём». В отношении 35-летних рыбаков - уголовное дело за незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору. 
омуль уголовное дело полицейские

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
Общество, 21.10.2021
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Общество, 21.10.2021
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
В Бурятии будущие лесники познакомились с профессией
В Бурятии будущие лесники познакомились с профессией
Общество, 21.10.2021
Студентам показали лесные инструменты
Двое жителей Иркутской области через суд возвращали свои пенсионные накопления
Двое жителей Иркутской области через суд возвращали свои пенсионные накопления
Общество, 21.10.2021
Накопления перевели в негосударственный фонд без ведома их владельцев 
С начала года в Бурятии пожаловались на некачественный хлеб 4 человека
С начала года в Бурятии пожаловались на некачественный хлеб 4 человека
Общество, 21.10.2021
Обратившимся даны разъяснения и рекомендации
На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента
На иркутянку составили семь протоколов после дорожного инцидента
Общество, 21.10.2021
Видео с проезжей части появилось в соцсетях 
Глава Бурятии о выходных днях: «Работают только предприятия непрерывного цикла»
Глава Бурятии о выходных днях: «Работают только предприятия непрерывного цикла»
Общество, 21.10.2021
Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с нерабочими днями  
В Баргузинское районе Бурятии высадили 37 тысяч сеянцев сосны
В Баргузинское районе Бурятии высадили 37 тысяч сеянцев сосны
Общество, 21.10.2021
 Пять лет назад здесь произошёл крупный пожар 
В Забайкалье появился первый сурдо-экскурсовод
В Забайкалье появился первый сурдо-экскурсовод
Общество, 21.10.2021
Елена Жунусбекова увлекается краеведением
В бурятском посёлке замечен медведь
В бурятском посёлке замечен медведь
Общество, 21.10.2021
Жителей призывают быть осторожными, не выпускать детей из дома
Молодую ангарчанку отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Молодую ангарчанку отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Общество, 21.10.2021
Девушка действовала в составе преступной группы 
300 кг рыболовных сетей подняли со дна Байкала
300 кг рыболовных сетей подняли со дна Байкала
Общество, 21.10.2021
Эксперты приступают к составлению карты сетевого загрязнения озера Байкал и аналитической работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^