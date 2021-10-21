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Осуждённые Иркутской области смастерили огромный букварь

Осуждённые Иркутской области смастерили огромный букварь
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Книгу установили в селе Хомутово

В селе Хомутово Иркутского района обустраивают общественную территорию «Аллея выпускников». Осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии №19 из посёлка Маркова Иркутского района, изготовили для аллеи скульптуру книги. В раскрытой книге написаны напутственные слова от администрации села молодому поколению.

Также осуждённые создали для жителей Хомутово качели с аркой, украшенной художественной ковкой. На вершине арки расположили символ любви и мира - белых голубей.

Благоустройство населённых пунктов Иркутского района проходит в рамках государственной программы развития Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы. Аллея выпускников в Хомутово создана администрацией села по инициативе местных жителей, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. 


Иркутская область

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