Пять лет назад здесь произошёл крупный пожар
Работники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества провели посадку сеянцев сосны на погибшей от пожара площади. К мероприятию по восстановлению леса присоединились сотрудники Усть-Баргузинского авиаотделения и студенты Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.
- Участок для лесовосстановления был выбран не случайно. В 2016 году здесь прошёл крупный лесной пожар, лесные насаждения погибли - рассказал Юрий Ефимов, руководитель Усть-Баргузинского лесхоза.
Совместными силами участники акции высадили более 37 тысяч сеянцев сосны на площади около 10 га.
- Я не первый раз участвую в посадке леса и знаю, как правильно высаживать сеянцы, как владеть мечом Колесова. Принимаю участие, потому что тоже хочу внести свой вклад в восстановление лесов, - поделился студент Байкальского колледжа.
Увеличение площадей восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Баргузинское районе Бурятии высадили 37 тысяч сеянцев сосны
Общество, Фото:
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