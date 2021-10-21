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В Забайкалье появился первый сурдо-экскурсовод

В Забайкалье появился первый сурдо-экскурсовод
Общество,  Фото:pexels.com
Елена Жунусбекова увлекается краеведением

Некоммерческая организация «Забайкальский центр развития музейного дела» получила грант на реализацию проекта «Мастерская понятных экскурсий». Он призван сделать музеи страны доступными для людей с нарушениями слуха. Благодаря этому в регионе появился первый сурдо-экскурсовод. Он работает в краевом краеведческом музее имени Кузнецова.

- Обучение и стажировку в Москве в музее «Гараж» и государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошли глухонемой экскурсовод и сотрудник музея по работе с людьми с нарушением слуха. Они познакомились с инклюзивными практиками, в том числе, для глухих и слабослышащих людей. Нашему региону сурдо-эскурсовод давно был необходим. В Забайкалье много глухонемых и слабослышащих людей, которые очень активны. Они хотят посещать культурные места, узнавать новое. И мы должны им помогать. Мы хотим это делать! - рассказала сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея имени Кузнецова Ксения Максименя.

Первый в регионе сурдо-экскурсовод Елена Жунусбекова увлекается краеведением. В Москве она пообщалась с опытными коллегами, познакомилась с новыми формами работы с людьми, имеющими ограничения здоровья. Первых особенных посетителей музея Забайкалья Елена примет уже в декабре. Она будет на русском жестовом языке проводить путешествия по экспозициям музея для людей с нарушениями слуха.

- Появление такого специалиста в Забайкалье – важный рывок в развитии туристической отрасли. Мы рады, что туризм в регионе не просто развивается, а становится доступным для всех, - поделилась начальник отдела туризма минэкономразвития Забайкалья Татьяна Воронина.

В дальнейшем в музее планируют вести запись видеоэкскурсий на жестовом языке, подготовить гида по городу, а также ряда других мероприятий для этой особой группы посетителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 
Забайкальский край

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