Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа
Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на кубке России по пауэрлифтингу по троеборью и классическому троеборью, который с 17 по 22 октября проходит в Мурманске. За медали боролись более 250 сильнейших спортсменов из различных субъектов РФ.
В троеборье мастер спорта России Анастасия Червякова в весовой категории 52 кг одержала победу с результатом 457,5 кг, из них в приседаниях она показала результат 192,5 кг, в жиме лёжа – 107,5 кг, в тяге становой – 157,5 кг. В весовой категории 47 кг бронзовым призёром стала мастер спорта Ольга Ермакова, её результат в сумме троеборья составил 320 кг, из них в приседаниях – 142,5 кг, в жиме – 65 кг, в тяге – 112,5 кг.
На кубке России в троеборье золотую медаль в весе 66 кг выиграл кандидат в мастера спорта Семён Черноусов, показав результат 575 кг, из них в приседаниях – 227,5 кг, в жиме – 137,5 кг, в тяге – 210 кг.
Мастер спорта международного класса Денис Олефир занял первое место в весовой категории 74 кг и установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа, улучшив его на 10 кг. Результат Дениса в сумме троеборья составил 840 кг, из них в приседаниях – 310 кг, в жиме – 245 кг, в тяге – 285 кг.
В классическом троеборье мастер спорта международного класса Виктория Карлышева победила в весовой категории 52 кг с результатом 395 кг, из них в приседаниях её результат составил 140 кг, в жиме лёжа – 90 кг, в тяге – 165 кг. В этой же дисциплине в весе 47 кг серебряным призёром стала мастер спорта России Кристина Москалёва с результатом 317,5 кг, из них в приседаниях – 112,5 кг, в жиме – 70 кг, в тяге – 135 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Итоги подведут в онлайн-формате
Бурятию представляют 9 региональных брендов
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
Новое здание заменило старое
Акция состоится завтра, 22 октября
Родственники ходят перезахоронить воина в республике
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка
Поступило с начала года 17 звонков
Дети поставлены на учёт
Возбуждены уголовные дела
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
Показ состоялся в рамках Недели моды
Книгу установили в селе Хомутово
Студентам показали лесные инструменты