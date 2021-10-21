Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа



Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на кубке России по пауэрлифтингу по троеборью и классическому троеборью, который с 17 по 22 октября проходит в Мурманске. За медали боролись более 250 сильнейших спортсменов из различных субъектов РФ.



В троеборье мастер спорта России Анастасия Червякова в весовой категории 52 кг одержала победу с результатом 457,5 кг, из них в приседаниях она показала результат 192,5 кг, в жиме лёжа – 107,5 кг, в тяге становой – 157,5 кг. В весовой категории 47 кг бронзовым призёром стала мастер спорта Ольга Ермакова, её результат в сумме троеборья составил 320 кг, из них в приседаниях – 142,5 кг, в жиме – 65 кг, в тяге – 112,5 кг.



На кубке России в троеборье золотую медаль в весе 66 кг выиграл кандидат в мастера спорта Семён Черноусов, показав результат 575 кг, из них в приседаниях – 227,5 кг, в жиме – 137,5 кг, в тяге – 210 кг.



Мастер спорта международного класса Денис Олефир занял первое место в весовой категории 74 кг и установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа, улучшив его на 10 кг. Результат Дениса в сумме троеборья составил 840 кг, из них в приседаниях – 310 кг, в жиме – 245 кг, в тяге – 285 кг.



В классическом троеборье мастер спорта международного класса Виктория Карлышева победила в весовой категории 52 кг с результатом 395 кг, из них в приседаниях её результат составил 140 кг, в жиме лёжа – 90 кг, в тяге – 165 кг. В этой же дисциплине в весе 47 кг серебряным призёром стала мастер спорта России Кристина Москалёва с результатом 317,5 кг, из них в приседаниях – 112,5 кг, в жиме – 70 кг, в тяге – 135 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

