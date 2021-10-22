 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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21 октября

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В Бурятии сохранится солнечная погода

В Бурятии сохранится солнечная погода
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём до +11

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +8,+13, местами по северу +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +9,+11.
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