В Бурятии сохранится солнечная погода

В Улан-Удэ днём до +11



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +8,+13, местами по северу +1,+6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +9,+11.

