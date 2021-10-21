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Молодую ангарчанку отправили в колонию за сбыт «синтетики»

Молодую ангарчанку отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка действовала в составе преступной группы

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх ангарчан, обвиняемых в продаже синтетических наркотиков.

Следствием установлено, что 18-летняя ангарчанка, её 19-летний сожитель и двое знакомых в возрасте 19 и 26 лет, ездили в Красноярск для закупки синтетических наркотических средств. Наркотики они фасовали на дозы и распространяли на территории ряда населённых пунктов региона.

В феврале сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ангарскому городскому округу при поддержке Главного управления МВД России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность обвиняемых. Получив оперативную информацию о том, что наркосбытчики планируют реализовать партию запрещённых веществ, полицейские задержали их с поличным.


Инспекторы ГИБДД по ориентировке остановили автомобиль «Тойота Камри», в котором находились четверо предполагаемых наркоторговцев. В салоне машины обнаружили крупную партию запрещённых веществ. Экспертиза подтвердила, что изъятая масса является наркотиком синтетического происхождения весом свыше 600 граммов. В ходе дальнейшей работы с задержанными оперативники обнаружили места так называемых тайников и изъяли готовые к сбыту свёртки.

На период расследования все фигуранты находятся под стражей. Материалы уголовных дел, возбужденных в отношении мужчин, объединены в одно производство и с утверждённым прокурором обвинительным заключением переданы в суд.

Их сообщница, заключившая со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осуждена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
наркотики Иркутская область

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