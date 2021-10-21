 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

В Улан-Удэ выберут окружных победителей туристических премий

В Улан-Удэ выберут окружных победителей туристических премий
Общество,  Фото:pixabay.com
Итоги подведут в онлайн-формате

25 и 26 октября в Улан-Удэ будут подведены итоги финалов окружных этапов федеральных туристический премий: национальной премии «Russian Event Awards», всероссийской туристской премии «Маршрут года» и всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2021 года. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной вирусом COVID-19, итоги конкурсов будут подведены в формате онлайн трансляции.

25 октября пройдёт экспертная оценка участников окружного этапа (Сибирь и Дальний Восток) всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В программе онлайн мероприятия: анализ конкурсных работ, телемост с регионами ДФО и СФО, подведение итогов окружного этапа, рекомендации по презентации проекта.

26 октября состоится экспертная оценка участников окружного этапа (СФО и ДФО) всероссийской туристской премии «Маршрут года». В программе мероприятия пройдут анализ конкурсных работ, телемост с регионами, ответы экспертов на вопросы конкурсантов и зрителей эфира, подведение итогов окружного этапа, рекомендации по презентации проекта, а также мастер-класс «Туристические маршруты: тренды нового времени».

В этот же день будет проведена трансляция экспертной оценки окружного этапа национальной премии «Russian Event Awards», где также проанализируют конкурсные работы, ответят на вопросы конкурсантов и зрителей эфира и подведут итоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
туризм премия Бурятия. ДФО СФО конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Общество, 21.10.2021
Бурятию представляют 9 региональных брендов
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
Общество, 21.10.2021
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
Общество, 21.10.2021
Новое здание заменило старое  
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
Общество, 21.10.2021
Акция состоится завтра, 22 октября
Останки красноармейца из Бурятии нашли под Курском
Останки красноармейца из Бурятии нашли под Курском
Общество, 21.10.2021
Родственники ходят перезахоронить воина в республике  
Осуждённые в колонии в Бурятии будут изготавливать пиломатериалы
Осуждённые в колонии в Бурятии будут изготавливать пиломатериалы
Общество, 21.10.2021
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка 
В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
Общество, 21.10.2021
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну
Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Общество, 21.10.2021
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
В Бурятии будущие лесники познакомились с профессией
В Бурятии будущие лесники познакомились с профессией
Общество, 21.10.2021
Студентам показали лесные инструменты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^