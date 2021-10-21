Итоги подведут в онлайн-формате
25 и 26 октября в Улан-Удэ будут подведены итоги финалов окружных этапов федеральных туристический премий: национальной премии «Russian Event Awards», всероссийской туристской премии «Маршрут года» и всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2021 года. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной вирусом COVID-19, итоги конкурсов будут подведены в формате онлайн трансляции.
25 октября пройдёт экспертная оценка участников окружного этапа (Сибирь и Дальний Восток) всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В программе онлайн мероприятия: анализ конкурсных работ, телемост с регионами ДФО и СФО, подведение итогов окружного этапа, рекомендации по презентации проекта.
26 октября состоится экспертная оценка участников окружного этапа (СФО и ДФО) всероссийской туристской премии «Маршрут года». В программе мероприятия пройдут анализ конкурсных работ, телемост с регионами, ответы экспертов на вопросы конкурсантов и зрителей эфира, подведение итогов окружного этапа, рекомендации по презентации проекта, а также мастер-класс «Туристические маршруты: тренды нового времени».
В этот же день будет проведена трансляция экспертной оценки окружного этапа национальной премии «Russian Event Awards», где также проанализируют конкурсные работы, ответят на вопросы конкурсантов и зрителей эфира и подведут итоги. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Улан-Удэ выберут окружных победителей туристических премий
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