В соревнованиях могут принять участие все желающие
25 октября в Бурятии пройдёт межрегиональный шахматный онлайн-турнир «Байкальские зори – 2021». Соревнования состоятся в 19:00 на сайте www.lichess.org.
Турнир проводится по швейцарской системе в 15 туров. Контроль времени – 3 минуты до конца партии каждому участнику без добавления. К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
В награждении предусмотрены следующие категории: мальчики и девочки 2012 года рождения и младше; мальчики и девочки 2009-2011 гг.р.; юноши 2008 г.р. и старше, мужчины, женщины; ветераны 60 лет и старше, 70 лет и старше; участники 2014 г.р. и младше. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится онлайн-турнир по шахматам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 22.10.2021
В Улан-Удэ днём до +11
Обладатели первых мест получат сертификат на фотосессию в историческом костюме
Соревнования посвящены памяти заслуженного мастера спорта Олега Алексеева
Соревнования пройдут без участия зрителей
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства
В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение
В образовательных учреждениях продолжается месячник бурятского языка
Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году
Скульптуру вручила сестра поэта
На базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест
Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение
В Селенгинске на переезде продолжаются ремонтные работы