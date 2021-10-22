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В Бурятии состоится онлайн-турнир по шахматам

В Бурятии состоится онлайн-турнир по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях могут принять участие все желающие

25 октября в Бурятии пройдёт межрегиональный шахматный онлайн-турнир «Байкальские зори – 2021». Соревнования состоятся в 19:00 на сайте www.lichess.org.

Турнир проводится по швейцарской системе в 15 туров. Контроль времени – 3 минуты до конца партии каждому участнику без добавления. К участию в соревнованиях допускаются все желающие.

В награждении предусмотрены следующие категории: мальчики и девочки 2012 года рождения и младше; мальчики и девочки 2009-2011 гг.р.; юноши 2008 г.р. и старше, мужчины, женщины; ветераны 60 лет и старше, 70 лет и старше; участники 2014 г.р. и младше. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

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Бурятия турнир онлайн шахматы спорт

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