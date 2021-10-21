В Чите девушка украла у знакомого шесть тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



С сообщением о краже в полицию в Чите обратился местный житель. Накануне преступления потерпевший был в гостях у знакомого, а утром обнаружил пропажу денег.



Позже установили причастность к хищению 27-летней жительницы Читы. Девушка в тот день находилась с потерпевшим в одной компании и, дождавшись, пока он уснёт, украла из кармана его куртки 6 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

