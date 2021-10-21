Возбуждено уголовное дело
С сообщением о краже в полицию в Чите обратился местный житель. Накануне преступления потерпевший был в гостях у знакомого, а утром обнаружил пропажу денег.
Позже установили причастность к хищению 27-летней жительницы Читы. Девушка в тот день находилась с потерпевшим в одной компании и, дождавшись, пока он уснёт, украла из кармана его куртки 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите девушка украла у знакомого шесть тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вырыт котлован, ведутся работы по устройству фундамента
В республике не будут вводить дополнительные нерабочие дни
Мужчина временно приютил пернатого гостя
Девушка потратила чужие деньги
Орган статистики назвал отрасли с самыми низкими и высокими зарплатами
В регионе продолжается борьба с коронавирусом
За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами и премиями
Руководителя коммерческой организации оштрафовали на 20 тысяч
Следователи начали доследственную проверку
Ущерб составил 250 тысяч рублей
Скончались пять пациентов с COVID-19
На мальчика напала компания пьяных взрослых
В минприроды отметили, что эти регионы не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов
Случились аварии с повреждением автомобилей
Молодому человеку грозит административная ответственность