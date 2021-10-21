В Бабушкине в Бурятии произошло два пожара

Горели дом и магазин



В ночь с 20 на 21 октября поступило сообщение о загорании двухквартирного дома в Бабушкине Кабанского района. Жильцы дома, эвакуировавшись, самостоятельно, тушили возгорание.



На момент прибытия пожарных тлела кровля дома. Горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля дома на площади 3 кв. м. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



Через несколько часов на номер «112» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом магазине также в Бабушкине. На момент прибытия пожарных горела крыша и основные конструкции бревенчатого здания. Ввиду сильного ветра была угроза распространения огня на расположенные неподалеку дома.



- Дополнительные силы пожарной охраны были направлены из поселка Каменск. В результате пожара здание неэксплуатируемого магазина полностью уничтожено на площади 116 кв.м. Перехода огня на жилые строения не допущено. Причина пожара устанавливается, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



