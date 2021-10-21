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В Бурятии началось строительство дома для переселения людей из аварийного жилья

В Бурятии началось строительство дома для переселения людей из аварийного жилья
Общество,  Фото:pixabay.com
Вырыт котлован, ведутся работы по устройству фундамента

В Бабушкине подрядная организация приступила к строительству многоквартирного дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья. На площадке уже вырыт котлован, ведутся работы по устройству фундамента. Переехать в новые благоустроенные квартиры семьи смогут уже в 2022 году. Строительство трёхэтажного дома стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщили в минстрое Бурятии.

В Бабушкине начались работы по возведению дома для семей, проживающих в аварийном фонде. Трёхэтажное здание будет построено на улице Пионерская. Дом рассчитан на 24 квартиры, в которые переедут порядка 60 человек. Квартиры для граждан предоставляют уже с ремонтом: стеклопакеты на окнах, двери, полы и сантехника. Строительство дома началось в сентябре, а завершить его планируется осенью 2022 года.

- По проекту в доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, территория будет полностью благоустроена: во внутренних дворах мы планируем разместить детскую площадку, а также места для отдыха и парковки, - рассказала заместитель главы города Бабушкин Урлапова Лариса.

Помимо Бабушкина, новые дома для переселенцев будут возведены в посёлке Каменск Кабанского района, Закаменском районе и Улан-Удэ. Завершить строительство объектов планируют до конца 2022 года.

Министр строительства Николай Рузавин отмечает, что с 2019 года в новые квартиры и дома переехали более 1700 жителей республики.

- До 2025 года мы должны расселить 97 тысяч квадратных метров аварийного жилья, тем самым улучшив жилищные условия 7 тысяч человек. Хотелось бы отметить, что работа в этом направлении у нас налажена, и Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идёт с опережением графика,- рассказал министр.

Расселить 7 тысяч человек из аварийного жилья планируют тремя способами. Это строительство нового жилья, предоставление выкупной стоимости за аварийное жильё и приобретение помещения на вторичном или первичном рынке. Сейчас в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» идёт строительство таких домов в Кабанском районе, а также началось строительство в Закаменском районе и Улан-Удэ.
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