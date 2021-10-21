Нацбиблиотеке Бурятии передали в дар бюст Намжила Нимбуева

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

Скульптуру вручила сестра поэта



В преддверии 75-летия бурятского поэта Намжила Нимбуева национальная библиотека Бурятии получила уникальный дар: один из 23 бюстов поэта. Цифра символична – Намжил прожил всего 23 года. Автор скульптуры – член Союза художников России Баир Сундупов.



Почётную миссию передачи скульптуры библиотеке выполнила Любовь Нимбуева – сестра поэта. Она рассказала об идее появления скульптуры и работе над нею.



Сначала портрет Намжила Нимбуева сканировали, потом печатали в 3D, а уже после отливали в литейном цехе мастерской художественной ковки в Улан-Удэ. Затем шла подгонка бюстов, чтобы они ровно стояли на подставке из бука: каждую скульптуру автор лично «доводил» до совершенства.



- Баир сделал замечательную вещь! Я думаю, что это такой эксклюзив, который навечно на память любителям творчества Намжила, - оценила работу скульптора Любовь Нимбуева.



Также она отметила, что такие же скульптуры, только других размеров, уже установлены на родине поэта в Усть-Эгите, и музее «Двор кириллицы» в Плиске (Болгария). В Болгарии бюст Намжила Нимбуева стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым и Агнией Барто.



После открытия нового корпуса национальной библиотеки в 2022 году скульптуру можно будет увидеть в одном из её залов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

