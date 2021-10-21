Скульптуру вручила сестра поэта
В преддверии 75-летия бурятского поэта Намжила Нимбуева национальная библиотека Бурятии получила уникальный дар: один из 23 бюстов поэта. Цифра символична – Намжил прожил всего 23 года. Автор скульптуры – член Союза художников России Баир Сундупов.
Почётную миссию передачи скульптуры библиотеке выполнила Любовь Нимбуева – сестра поэта. Она рассказала об идее появления скульптуры и работе над нею.
Сначала портрет Намжила Нимбуева сканировали, потом печатали в 3D, а уже после отливали в литейном цехе мастерской художественной ковки в Улан-Удэ. Затем шла подгонка бюстов, чтобы они ровно стояли на подставке из бука: каждую скульптуру автор лично «доводил» до совершенства.
- Баир сделал замечательную вещь! Я думаю, что это такой эксклюзив, который навечно на память любителям творчества Намжила, - оценила работу скульптора Любовь Нимбуева.
Также она отметила, что такие же скульптуры, только других размеров, уже установлены на родине поэта в Усть-Эгите, и музее «Двор кириллицы» в Плиске (Болгария). В Болгарии бюст Намжила Нимбуева стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым и Агнией Барто.
После открытия нового корпуса национальной библиотеки в 2022 году скульптуру можно будет увидеть в одном из её залов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Нацбиблиотеке Бурятии передали в дар бюст Намжила Нимбуева
Общество, Фото:
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