 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Нацбиблиотеке Бурятии передали в дар бюст Намжила Нимбуева

Нацбиблиотеке Бурятии передали в дар бюст Намжила Нимбуева
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Скульптуру вручила сестра поэта

В преддверии 75-летия бурятского поэта Намжила Нимбуева национальная библиотека Бурятии получила уникальный дар: один из 23 бюстов поэта. Цифра символична – Намжил прожил всего 23 года. Автор скульптуры – член Союза художников России Баир Сундупов.

Почётную миссию передачи скульптуры библиотеке выполнила Любовь Нимбуева – сестра поэта. Она рассказала об идее появления скульптуры и работе над нею.

Сначала портрет Намжила Нимбуева сканировали, потом печатали в 3D, а уже после отливали в литейном цехе мастерской художественной ковки в Улан-Удэ. Затем шла подгонка бюстов, чтобы они ровно стояли на подставке из бука: каждую скульптуру автор лично «доводил» до совершенства.

- Баир сделал замечательную вещь! Я думаю, что это такой эксклюзив, который навечно на память любителям творчества Намжила, - оценила работу скульптора Любовь Нимбуева.

Также она отметила, что такие же скульптуры, только других размеров, уже установлены на родине поэта в Усть-Эгите, и музее «Двор кириллицы» в Плиске (Болгария). В Болгарии бюст Намжила Нимбуева стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым и Агнией Барто.

После открытия нового корпуса национальной библиотеки в 2022 году скульптуру можно будет увидеть в одном из её залов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
поэт бюст скульптура библиотека Бурятия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отметили День военного связиста
В Бурятии отметили День военного связиста
Общество, 21.10.2021
Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
В Читу приехал велосипедист-путешественник из Нижнего Новгорода
В Читу приехал велосипедист-путешественник из Нижнего Новгорода
Общество, 21.10.2021
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока
В Иркутской области обследуют археологические объекты
В Иркутской области обследуют археологические объекты
Общество, 21.10.2021
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году
В Чите открыли ещё один моностационар
В Чите открыли ещё один моностационар
Общество, 21.10.2021
На базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест
Футболистки «Байкала» стали призёром «I Лиги»
Футболистки «Байкала» стали призёром «I Лиги»
Общество, 21.10.2021
Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске
В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения
В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения
Общество, 21.10.2021
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение
В посёлке Бурятии опять закроют движение через ж/д переезд
В посёлке Бурятии опять закроют движение через ж/д переезд
Общество, 21.10.2021
В Селенгинске на переезде продолжаются ремонтные работы
Жителя Бурятии сняли с поезда за курение и хулиганство
Жителя Бурятии сняли с поезда за курение и хулиганство
Общество, 21.10.2021
Также мужчина оскорблял транспортных полицейских
Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России
Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России
Общество, 21.10.2021
Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Общество, 21.10.2021
Бурятию представляют 9 региональных брендов
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
Общество, 21.10.2021
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
Общество, 21.10.2021
Новое здание заменило старое  
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
Общество, 21.10.2021
Акция состоится завтра, 22 октября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^