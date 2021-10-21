Девушка потратила чужие деньги
В полицию в Чите поступило заявление о хищении пяти тысяч рублей. Оказалось, потерпевшая нашла объявление о сдаче в аренду квартиры, внесла за неё задаток, после чего якобы арендодатель перестала выходить на связь.
Полицейские установили личность 27-летней читинки. Подозреваемая разместила объявление о сдаче квартиры, принадлежащей её родственникам. На момент размещения объявления квартира уже была сдана в наём. Средства, полученные в качестве предоплаты, девушка потратила.
Действия подозреваемой квалифицированы следствием по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении читинки избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка сдала квартиру, которая уже была арендована
Общество, Фото:
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