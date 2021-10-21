Сотрудники МЧС провели санобработку остановок в Иркутске





В Иркутской области продолжаются мероприятия по дезинфекции для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники МЧС также участвуют в санитарной обработке объектов социального обслуживания и транспортной инфраструктуры, общественных пространств.20 октября по запросу администрации города Иркутска личным составом специализированной пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС была проведена санитарная обработка остановочных пунктов в Октябрьском районе. На вооружении спасателей - мобильный комплекс, оборудованный на базе автомобиля «КамАЗ - 43118» и предназначенный для спецобработки зданий и сооружений, транспорта, автомобильной техники, местности и личного состава.- Работы будут выполняться по мере поступления запросов на проведение дезинфекции социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.