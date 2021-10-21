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Сотрудники МЧС провели санобработку остановок в Иркутске

Сотрудники МЧС провели санобработку остановок в Иркутске
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В регионе продолжается борьба с коронавирусом

В Иркутской области продолжаются мероприятия по дезинфекции для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники МЧС также участвуют в санитарной обработке объектов социального обслуживания и транспортной инфраструктуры, общественных пространств.

20 октября по запросу администрации города Иркутска личным составом специализированной пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС была проведена санитарная обработка остановочных пунктов в Октябрьском районе. На вооружении спасателей - мобильный комплекс, оборудованный на базе автомобиля «КамАЗ - 43118» и предназначенный для спецобработки зданий и сооружений, транспорта, автомобильной техники, местности и личного состава.

- Работы будут выполняться по мере поступления запросов на проведение дезинфекции социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Иркутск

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