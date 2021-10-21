В Иркутске незаконно привлекли к работе экс-госслужащего

Руководителя коммерческой организации оштрафовали на 20 тысяч
Как выяснила прокурорская проверка, коммерческая организация в Иркутске при трудоустройстве бывшего государственного гражданского служащего в нарушение антикоррупционного законодательства не направила об этом уведомление предыдущему работодателю.
Руководителю организации внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой вынесено постановление о возбуждении административного дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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