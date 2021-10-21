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В Иркутске незаконно привлекли к работе экс-госслужащего

В Иркутске незаконно привлекли к работе экс-госслужащего
Общество,  Фото:pexels.com
Руководителя коммерческой организации оштрафовали на 20 тысяч

Как выяснила прокурорская проверка, коммерческая организация в Иркутске при трудоустройстве бывшего государственного гражданского служащего в нарушение антикоррупционного законодательства не направила об этом уведомление предыдущему работодателю.

Руководителю организации внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой вынесено постановление о возбуждении административного дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Иркутская область

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