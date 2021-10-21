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В Читу приехал велосипедист-путешественник из Нижнего Новгорода

В Читу приехал велосипедист-путешественник из Нижнего Новгорода
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока

В актовом зале министерства физической культуры и спорта Забайкальского края 20 октября состоялась встреча с велосипедистом Владиславом Повеликиным, который едет из Нижнего Новгорода до Владивостока - это примерно 13 тысяч километров.

- Сейчас я преодолеваю 13 тысяч километров на велосипеде от Нижнего Новгорода до Владивостока, выехал я 1 июня. Думал, путешествие займёт четыре месяца, но уже пошёл пятый, поэтому не буду загадывать точную дату прибытия до намеченной точки. Половина маршрута проходит по бездорожью и забытым деревням страны. Я хочу прочувствовать своими ногами и показать всем непарадную Россию. Ту глубинку, где вряд ли все побывают. Поля, леса, местный народ, традиции, зверей, природу! Каждый день я сплю в палатке под звёздами, моюсь в реках и накручиваю по 100 километров в день, продвигаясь в сторону своей цели, - рассказал Владислав Повеликин.

Также он отметил, что в Забайкальском крае и во многих отдалённых глубинках России живут очень отзывчивые и добрые люди, которые могут прийти на помощь в любую минуту. На сегодняшний день он планирует задержаться в Чите ещё три дня, для покупок необходимого в дальнюю дорогу, а также хочет побывать в различных уголках нашего города.

В 2019 году он уже добирался до Байкала на велосипеде и проехал шесть с половиной тысяч километров. Спустя два года вновь решил оставить позади всю прошлую жизнь и отправился в большое путешествие.

Влад ведёт блог в Инстаграме, где рассказывает о своём путешествии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита велосипеды путешественники Забайкальский край

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