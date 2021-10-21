 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Футболистки «Байкала» стали призёром «I Лиги»

Футболистки «Байкала» стали призёром «I Лиги»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске

Иркутская команда «Байкал» стала серебряным призёром финального этапа всероссийских спортивных соревнований «I Лига» по футболу среди женщин сезона 2021 года. Финальные игры состоялись в Новороссийске с 9 по 19 октября.

На групповом этапе женская команда «Байкал» провела четыре матча. Иркутские спортсменки сыграли против ФК «Новосибирск» (3:1), ФК «Строгино» из Москвы (0:4), ФК «Академия футбола» из Тамбова (0:3), ФК «Крылья Советов» из Самары (0:0). По итогам этапа команда «Байкал» набрала четыре очка и в финальную часть турнира вышла с третьего места.

В финальной части у «Байкала» уже было одно очко, так как вместе с ним из группы вышли «Крылья Советов», с которыми удалось сыграть в группе вничью. Иркутским футболисткам предстояло встретиться с командами «Химки-УОР» из Московской области и «Юнона» из Ростова-на-Дону. В матче с командой «Химки-УОР» иркутские спортсменки выиграли со счётом 2:1. Затем одержали уверенную победу над «Юноной» со счётом 2:0. Это гарантировало медали турнира команде «Байкал», но какого достоинства зависело от того, как сыграют другие претендентки на награды.

В итоге иркутская женская команда «Байкал» стала второй. Первое место заняла московская команда «Строгино». Замкнули тройку призёров спортсменки из Самары «Крылья Советов».

Напомним, иркутская команда состоит из воспитанниц областной спортивной школы по футболу «Байкал». Тренеры спортсменок – Игорь Фатин и Светлана Надёжкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутск Байкал футбол спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения
В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения
Общество, 21.10.2021
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение
В посёлке Бурятии опять закроют движение через ж/д переезд
В посёлке Бурятии опять закроют движение через ж/д переезд
Общество, 21.10.2021
В Селенгинске на переезде продолжаются ремонтные работы
Жителя Бурятии сняли с поезда за курение и хулиганство
Жителя Бурятии сняли с поезда за курение и хулиганство
Общество, 21.10.2021
Также мужчина оскорблял транспортных полицейских
Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России
Иркутские пауэрлифтеры завоевали 6 медалей кубка России
Общество, 21.10.2021
Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Стартовало голосование национального конкурса «Вкусы России»
Общество, 21.10.2021
Бурятию представляют 9 региональных брендов
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
В Тайшете заключённый совершил серию новых мошенничеств
Общество, 21.10.2021
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
В отдалённом селе Бурятии построили Дом культуры
Общество, 21.10.2021
Новое здание заменило старое  
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
В Бурятии приставы проведут приём граждан в МФЦ
Общество, 21.10.2021
Акция состоится завтра, 22 октября
Останки красноармейца из Бурятии нашли под Курском
Останки красноармейца из Бурятии нашли под Курском
Общество, 21.10.2021
Родственники ходят перезахоронить воина в республике  
Осуждённые в колонии в Бурятии будут изготавливать пиломатериалы
Осуждённые в колонии в Бурятии будут изготавливать пиломатериалы
Общество, 21.10.2021
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка 
В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд
Общество, 21.10.2021
Житель республики выстрелил в пенсионерку, когда та подошла к окну

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^