Футболистки «Байкала» стали призёром «I Лиги»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске



Иркутская команда «Байкал» стала серебряным призёром финального этапа всероссийских спортивных соревнований «I Лига» по футболу среди женщин сезона 2021 года. Финальные игры состоялись в Новороссийске с 9 по 19 октября.



На групповом этапе женская команда «Байкал» провела четыре матча. Иркутские спортсменки сыграли против ФК «Новосибирск» (3:1), ФК «Строгино» из Москвы (0:4), ФК «Академия футбола» из Тамбова (0:3), ФК «Крылья Советов» из Самары (0:0). По итогам этапа команда «Байкал» набрала четыре очка и в финальную часть турнира вышла с третьего места.



В финальной части у «Байкала» уже было одно очко, так как вместе с ним из группы вышли «Крылья Советов», с которыми удалось сыграть в группе вничью. Иркутским футболисткам предстояло встретиться с командами «Химки-УОР» из Московской области и «Юнона» из Ростова-на-Дону. В матче с командой «Химки-УОР» иркутские спортсменки выиграли со счётом 2:1. Затем одержали уверенную победу над «Юноной» со счётом 2:0. Это гарантировало медали турнира команде «Байкал», но какого достоинства зависело от того, как сыграют другие претендентки на награды.



В итоге иркутская женская команда «Байкал» стала второй. Первое место заняла московская команда «Строгино». Замкнули тройку призёров спортсменки из Самары «Крылья Советов».



Напомним, иркутская команда состоит из воспитанниц областной спортивной школы по футболу «Байкал». Тренеры спортсменок – Игорь Фатин и Светлана Надёжкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

