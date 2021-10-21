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В Иркутской области обследуют археологические объекты

В Иркутской области обследуют археологические объекты
Общество,  Фото:pixabay.com
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году

В 2022 году в Иркутской области начнут проводить историко-культурные экспертизы археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, их 4,2 тысячи. Всего же в регионе 4,5 тысячи археологических объектов. В реестр объектов культурного наследия включено 386 из них. В их числе Глазковский некрополь, палеолитический комплекс «Мальта», Шишкинские писаницы.

- Выявленные объекты находятся на государственной охране, так же как и объекты, включённые в государственный реестр объектов культурного наследия. Их нужно обследовать и определить их ценность. Поручаю службе по охране объектов культурного наследия начать проведение историко-культурных экспертиз в следующем году, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самое большое количество археологических объектов, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия, – 1556 – находится в Ольхонском районе. На втором месте Иркутский и Качугский районы. Там обнаружены 321 и 242 объекта соответственно. Много стоянок древних людей расположены по берегам Байкала и Ангары.

- Служба по охране объектов культурного наследия разработала предварительный список объектов, которые исследуют археологи. В первую очередь, это стоянки древних людей в популярных туристических местах Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, а также территории региона, где планируется строить дороги, различные социальные объекты, - отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Список археологических стоянок, на которых в следующем году проведут историко-культурные экспертизы, составят совместно с главами муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область археология культурное наследие история наука

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