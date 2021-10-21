В Бурятии за сутки никто не пострадал в ДТП

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Случились аварии с повреждением автомобилей



За сутки в Бурятии зарегистрировано 28 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП, в которых пострадали люди, не зарегистрировано.



Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 364 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 – за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





