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В Иркутской области пансионат работал без лицензии

В Иркутской области пансионат работал без лицензии
Общество,  Фото:pexels.com
Возбуждено шесть уголовных дел

В Иркутской области по материалам прокурорских проверок возбуждено шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе следствия установлено, что между жителями региона и индивидуальными предпринимателями, являющимися организаторами деятельности пансионатов «Доброта» с круглосуточным пребыванием, заключены договоры на оказание услуг по размещению инвалидов и пенсионеров. Родственники постояльцев систематически осуществляли платежи в адрес организаций за оказанные услуги.

Следователями СК совместно с сотрудниками прокуратуры и иных ведомств и организаций в ходе проведения проверок был выявлен ряд нарушений в частных пансионатах, расположенных в населённом пункте Солнечный, на улицах Партизанская, Ипподромная, Култукская, а также в посёлке Дзержинск. Установлено, что в пансионатах не обеспечено безопасное пребывание людей ввиду несоответствия помещений требованиям противопожарной охраны и предоставления медицинской помощи в отсутствие соответствующих лицензий.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область

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