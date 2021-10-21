Мужчину неоднократно привлекался к ответственности
Житель села Иволгинск Иволгинского района Бурятии обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В ходе дознания установлено, что обвиняемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, однако должных выводов не сделал.
В июле, в вечернее время, приехав на рыбалку с другом, управляющим автомобилем, он выпил две бутылки пива. При колке дров друг повредил руку. Обвиняемый посадил его на пассажирское место, а сам в состоянии опьянения сел за руль автомобиля. Вскоре нарушителя остановил инспектор ГИБДД, в ходе освидетельствования установлен факт опьянения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии пойдёт под суд за «пьяную» езду
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