За неделю заболеваемость среди дошкольников в Забайкалье выросла на 54%
Забайкальский край находится в числе 30 регионов России с наиболее высоким показателем заболевания COVID-19. Рост наблюдается на протяжении пяти недель. Об этом в ходе оперативного совещания 18 октября заявила главный санитарный врач края Светлана Лапа. Особое внимание она обратила на рост заболеваемости коронавирусом среди детей от трёх до шести лет.
- По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости среди детей в возрасте от трёх до шести лет составил 54%. Групповая заболеваемость среди детей не регистрируется, локализация коронавируса в детских коллективах осуществляется своевременно. Занос инфекции происходит в основном из домашних очагов, - уточнила Светлана Лапа.
Также она добавила, что за последнюю неделю рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе от семи до 14 лет – 16,1%, от 15 до 17 лет - на 51,2%. При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в крае отмечена низкая вакцинация детей против гриппа.
- Наибольшую тревогу вызывают дети, посещающие учебные заведения. Нужно удержать ситуацию по организованным детям. И максимально увеличить темпы вакцинации против гриппа, особенно среди детей школьного возраста перед началом каникул, - отметила Светлана Лапа.
Ранее специалисты Роспотребнадзора отмечали, что четвертая волна COVID-19 будет сопряжена с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-службе правительства Забайкальского края.
В Забайкалье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
Общество, Фото:
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