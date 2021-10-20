В Забайкалье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей

За неделю заболеваемость среди дошкольников в Забайкалье выросла на 54%



Забайкальский край находится в числе 30 регионов России с наиболее высоким показателем заболевания COVID-19. Рост наблюдается на протяжении пяти недель. Об этом в ходе оперативного совещания 18 октября заявила главный санитарный врач края Светлана Лапа. Особое внимание она обратила на рост заболеваемости коронавирусом среди детей от трёх до шести лет.



- По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости среди детей в возрасте от трёх до шести лет составил 54%. Групповая заболеваемость среди детей не регистрируется, локализация коронавируса в детских коллективах осуществляется своевременно. Занос инфекции происходит в основном из домашних очагов, - уточнила Светлана Лапа.



Также она добавила, что за последнюю неделю рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе от семи до 14 лет – 16,1%, от 15 до 17 лет - на 51,2%. При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в крае отмечена низкая вакцинация детей против гриппа.



- Наибольшую тревогу вызывают дети, посещающие учебные заведения. Нужно удержать ситуацию по организованным детям. И максимально увеличить темпы вакцинации против гриппа, особенно среди детей школьного возраста перед началом каникул, - отметила Светлана Лапа.



Ранее специалисты Роспотребнадзора отмечали, что четвертая волна COVID-19 будет сопряжена с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-службе правительства Забайкальского края.

