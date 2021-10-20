В Бурятии протоиерей побеседовал с осуждёнными о моральных ценностях

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Колонию посетил протоиерей Евгений Седунов



Исправительную колонию №1посетил протоиерей Евгений Седунов, настоятель Иконы Божией Матери «Казанская», города Гусиноозёрска.



Отец Евгений принял участие в заседании административной и дисциплинарной комиссий. Священнослужитель побеседовал с осуждёнными о моральных и нравственных ценностях.



При беседе с осуждёнными, подавшими заявления на замену не отбытой части наказания более мягким видом наказания и условно досрочное освобождение, отец Евгений сказал каждому осуждённому напутственное слово, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

