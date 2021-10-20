Приговор бывшему главврачу больницы в Забайкалье оставили без изменения

Мужчина посчитал назначенное ему наказание суровым



В апелляционной жалобе, которую 18 октября рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда, осуждённый, участвуя в заседании по видеоконференцсвязи, не оспаривая обстоятельств преступления, выразил несогласие с приговором суда.



Он посчитал назначенное наказание суровым, поскольку, по его мнению, суд не в полном объёме учёл все обстоятельства, смягчающие его наказание.



12 июня 2021 года мужчина осуждён Центральным районным судом Читы по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки 27 млн 400 тысяч рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере здравоохранения, сроком на 3 года.



Медик вину признал полностью и подтвердил обстоятельства получения им взятки.



Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу осуждённого - без удовлетворения, сообщили в Забайкальском краевом суде.

