Мужчина внёс недостоверные сведения о своей платёжеспособности и не намеревался совершать платежи по кредиту
Возбудили уголовное дело в отношении читинца за мошенничество в сфере кредитования. Ранее в полицию поступило заявление от представителя одного из банков о том, что горожанин оформил кредит и не совершил ни одного платежа.
Установлено, что несколько месяцев назад 47-летний житель Читы в одном из магазинов заключил кредитный договор на покупку айфона стоимостью более 100 тысяч рублей. Мужчина внёс недостоверные сведения о своей платёжеспособности и не намеревался совершать платежи по кредиту.
Сотовый телефон он впоследствии продал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
На читинца возбудили дело за неоплаченный кредит
Общество, Фото:
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