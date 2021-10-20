На читинца возбудили дело за неоплаченный кредит

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина внёс недостоверные сведения о своей платёжеспособности и не намеревался совершать платежи по кредиту



Возбудили уголовное дело в отношении читинца за мошенничество в сфере кредитования. Ранее в полицию поступило заявление от представителя одного из банков о том, что горожанин оформил кредит и не совершил ни одного платежа.



Установлено, что несколько месяцев назад 47-летний житель Читы в одном из магазинов заключил кредитный договор на покупку айфона стоимостью более 100 тысяч рублей. Мужчина внёс недостоверные сведения о своей платёжеспособности и не намеревался совершать платежи по кредиту.



Сотовый телефон он впоследствии продал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

