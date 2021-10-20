В Бурятии военные с начала года израсходовали 500 тонн дезинфицирующего средства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обработано порядка 1,3 млн кв. метров



Специалисты РХБ защиты (радиационная, химическая и биологическая защита – прим. ред.) Восточного военного округа в Бурятии - с начала года одни из востребованных подразделений по борьбе и профилактике с распространением коронавируса.



Военнослужащие ежедневно обрабатывали огромные площади военных и гражданских объектов инфраструктуры, расходуя при этом более 200 литров дезинфицирующего средства ежедневно.



Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.



При въезде на территорию военных городков военнослужащие специальным раствором обрабатывали каждую машину.



Также специалисты РХБ защиты проводили обеззараживание территории строительства многофункционального медицинского центра и временных жилых помещений, где проживали строители.



На республиканском сборном пункте военного комиссариата организована работа созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты, которые проводят мероприятия по дезинфекции территории и помещений зданий сборного пункта, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.



На аэродроме Восточный специалисты РХБ защиты будут проводить спецобработку самолётов военно-транспортной авиации, которые будут прибывать из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров. Специальной обработке будут подвергаться пассажирские места в вагонах поездов дальнего следования.



Всего с начала года специалистами РХБ защиты было обработано порядка 1,3 млн. кв. метров, израсходовано свыше 500 тонн дезинфицирующего средства, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

