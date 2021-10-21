В Бурятии стартовал конкурс дошкольных педагогов

Победителей наградят бурятоязычными роботами



В Бурятии проводится профессиональный конкурс «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021». Мероприятие выявит талантливых педагогов, реализующих этнокультурный компонент на бурятском языке в дошкольных образовательных организациях.



Конкурс проходит в дистанционном формате. На сегодня о своём участии заявили педагоги, воспитатели и учителя бурятского языка 13 дошкольных образовательных учреждений города Улан-Удэ, 2 детских садов Иволгинского района, а также по одному конкурсанту из Кяхтинского, Курумканского и Кижингинского районов.



Участники должны представить 3 видеоролика: «Визитная карточка ДОО», «Организованная образовательная деятельность», «Развитие бурятской речи в совместной деятельности». Материалы от заявленных участников принимаются до 23 октября.



Церемония награждения дипломантов конкурса состоится 28 октября в Бурятском республиканском институте образовательной политики. Победители будут награждены ценными денежными призами.



В этом году дошкольные образовательные учреждения, подготовившие дипломантов конкурса, будут награждены специальными призами – бурятоязычными роботами. Их можно использовать для повышения интереса к обучению бурятскому языку у воспитанников детских садов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

