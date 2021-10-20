В Забайкалье рост COVID-19 превысил российские показатели

В регионе готовятся переходить к вводу QR-кодов и серьёзному контролю соблюдения ограничений



Глава управления Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа 20 октября на заседании оперштаба по COVID-19 заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в крае превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года.



- Мы выявляем порядка 280 случаев заболевания COVID-19 каждый день. Это выше суточного показателя по России на 12,6%. И это не предел. Напомню, максимальное количество заболеваний в ноябре прошлого года составило 270, то есть мы превысили и показатели прошлого года. Максимальное количество заболевших в июле – 340, - рассказала Светлана Лапа.



Она добавила, что рост заболеваемости продолжается. За прошедшую неделю прирост количества заболевших составил 26%. Коэффициент распространения инфекции в целом по краю остаётся выше 1,2.



Также на заседании оперштаба стало известно, что правительство Забайкальского края готовит постановление по введению QR-кодов на территории региона из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.



- Сейчас уже есть проект постановления по введению QR-кодов, по разъяснению, каким образом мы будем организовывать контрольные мероприятия. Кроме того, с сегодняшнего дня начинается серьёзный мониторинг вакцинации сотрудников внутри организаций с предоставлением подтверждающих документов, а также контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер, которые были рекомендованы Роспотребнадзором, - проинформировала вице-премьер Инна Щеглова.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, вице-премьер отметила, что на площадке каждого министерства созданы штабы, которые будут проводить проверки организаций по отраслевому признаку. Если контролирующие организации будут видеть, что ограничения по COVID-19 не исполняются, материалы будут передаваться в Роспотребнадзор. Нарушителям грозят штрафы и приостановление деятельности.



По словам Инны Щегловой, правительство вынуждено переходить к данным мерам из-за серьёзного роста заболеваемости.



- Мы фиксируем более 280 случаев ежедневно. К сожалению, теряем всё больше людей. Пять – семь человек ежедневно – это достаточно большое количество. Более 90% коек моностационаров заняты. Максимальное количество коек, которое мы сможем развернуть – это ещё 400. Резервов сети здравоохранения уже практически нет. Сейчас ситуация такова, что будем близится не только к действия информационного характера, но к конкретным мерам, которые должны давать результаты. Слишком серьёзно растёт Российская Федерация по распространению коронавирусной инфекции, и Забайкальский край приближается к тем 15 субъектам, которые находятся в красной зоне, – пояснила вице-премьер.

